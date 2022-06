Bono Vox degli U2 ha un fratello segreto

(Di lunedì 27 giugno 2022) IldiVox Come riporta anche il sito The Guardian, il leaderU2Vox ha rivelato di avere un. Questo sarebbe nato da una relazione clandestina che il padre ha avuto a Dublino. Nell’intervista radiofonia nella quale ha rilasciato tali dichiarazioni ha raccontato in che modo lo ha L'articolo proviene da Novella 2000.

ha un altro fratello . Il frontman della celebre rock band U2 lo ha rivelato nel corso di una intervista rilasciata alla radio della Bbc in vista dell'uscita del suo nuovo libro ...Chiara Maffioletti per il 'Corriere della Sera' Complicata. Cosìha definito la relazione tra lui e suo padre Bob, morto per un cancro nel 2001. E così come spesso accade con le cose ...Il frontman degli U2 ha rivelato nel corso di una intervista esclusiva alla Bbc di avere un altro fratello. "Gli voglio molto bene", ha dichiarato ...Bono Vox ha fatto una scioccante scoperta sul passato, a quanto pare ha un fratello segreto, la mamma non l'ha mai saputo ...