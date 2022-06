Amministrative: a Sciacca vince asse Pd-M5s, Fabio Termine neo sindaco (Di lunedì 27 giugno 2022) Palermo, 27 giu. (Adnkronos) - E' Fabio Termine, 32 anni, il nuovo sindaco di Sciacca, nell'Agrigentino. Sostenuto da quattro liste, tra cui quella del Pd e del M5s, ha incassato il 53,43 per cento delle preferenze (10.014 voti), lasciando il suo sfidante Ignazio Messina, segretario nazionale di Italia dei Valori, sostenuto da cinque liste civiche e da Fratelli d'Italia al 46,57 per cento dei consensi (8.728 voti). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Palermo, 27 giu. (Adnkronos) - E', 32 anni, il nuovodi, nell'Agrigentino. Sostenuto da quattro liste, tra cui quella del Pd e del M5s, ha incassato il 53,43 per cento delle preferenze (10.014 voti), lasciando il suo sfidante Ignazio Messina, segretario nazionale di Italia dei Valori, sostenuto da cinque liste civiche e da Fratelli d'Italia al 46,57 per cento dei consensi (8.728 voti).

