Amici 22, i casting a Roma e la rivelazione di Carola Puddu: “Nei bagni hanno trovato…” (Di lunedì 27 giugno 2022) Com’è noto, i casting di Amici 22 sono cominciati da qualche giorno e sono partiti da Roma, dove un’aspirante allieva del talent di Maria De Filippi ha trovato in bagno qualcosa che apparteneva a Carola e che ha reputato di buon auspicio. A pubblicare su Instagram il messaggio che le è arrivato dalla ragazza è stata la stessa ballerina classica. “Ciao Carola, non so se vedrai questo messaggio ma ci tengo comunque a farti sapere questa cosa che mi è successa”, inizia il messaggio dell’aspirante allieva di Amici 22. Che continua: “Ieri ero a Roma a fare i casting per Amici ed ho trovato casualmente questa nei bagni… così per scaramanzia me la sono messa, come portafortuna”. La ragazza ha poi mostrato il ritrovamento, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 giugno 2022) Com’è noto, idi22 sono cominciati da qualche giorno e sono partiti da, dove un’aspirante allieva del talent di Maria De Filippi ha trovato in bagno qualcosa che apparteneva ae che ha reputato di buon auspicio. A pubblicare su Instagram il messaggio che le è arrivato dalla ragazza è stata la stessa ballerina classica. “Ciao, non so se vedrai questo messaggio ma ci tengo comunque a farti sapere questa cosa che mi è successa”, inizia il messaggio dell’aspirante allieva di22. Che continua: “Ieri ero aa fare ipered ho trovato casualmente questa nei… così per scaramanzia me la sono messa, come portafortuna”. La ragazza ha poi mostrato il ritrovamento, ...

