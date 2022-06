A Parma come altrove: più che di vincitori, parlerei di chi ha perso di meno (Di lunedì 27 giugno 2022) Parma, ex piccola Parigi, ex Capitale della Cultura e tanto bisogno di rinascere. Dieci anni dopo Pizzarotti (c’è vita su Di Maio?), il nuovo Sindaco è Michele Guerra, assessore alla cultura uscente. Sconfitto al ballottaggio è quel Pietro Vignali (centrodestra) che sperava nella “cassazione” del quarto grado di giudizio: vincere il ballottaggio. Nella notte che decreta il primo cittadino c’è malvasia per tutti, abbracci e selfie, euforia della speranza, promesse da mantenere, opportunisti da scremare. Il centrosinistra vince a Parma con un obiettivo non dichiarato ma lampante: non perdere contro l’altro. Ha vinto chi per cinque anni è stato su fronti opposti, Effetto Parma e opposizione Pd, che magicamente han fatto pace per convenienza. Alla fine i numeri sono questi: al ballottaggio s’è recato il 39% degli elettori (a livello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022), ex piccola Parigi, ex Capitale della Cultura e tanto bisogno di rinascere. Dieci anni dopo Pizzarotti (c’è vita su Di Maio?), il nuovo Sindaco è Michele Guerra, assessore alla cultura uscente. Sconfitto al ballottaggio è quel Pietro Vignali (centrodestra) che sperava nella “cassazione” del quarto grado di giudizio: vincere il ballottaggio. Nella notte che decreta il primo cittadino c’è malvasia per tutti, abbracci e selfie, euforia della speranza, promesse da mantenere, opportunisti da scremare. Il centrosinistra vince acon un obiettivo non dichiarato ma lampante: non perdere contro l’altro. Ha vinto chi per cinque anni è stato su fronti opposti, Effettoe opposizione Pd, che magicamente han fatto pace per convenienza. Alla fine i numeri sono questi: al ballottaggio s’è recato il 39% degli elettori (a livello ...

