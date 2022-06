Tuffi, Mondiali 2022: Sarah Jodoin di Maria accede alla semifinale dalla piattaforma. Eliminata Maia Biginelli (Di domenica 26 giugno 2022) Proseguono i Mondiali di Tuffi a Budapest con l’eliminatoria della piattaforma femminile. Una gara agrodolce per l’Italia, che ha festeggiato la qualificazione alla semifinale di Sarah Jodoin di Maria, che ha chiuso al quindicesimo posto, ma ha visto anche l’eliminazione di Maia Biginelli, ventitreesima alla fine. Jodoin di Maria può anche puntare alla finale, visto che l’azzurra era stata comodamente per tre Tuffi tra le migliori dieci, prima di sbagliare completamente il doppio e mezzo indietro carpiato, dove ha raccolto appena 39.15 punti. Jodoin di Maria era scivolata al diciassettesimo posto, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Proseguono idia Budapest con l’eliminatoria dellafemminile. Una gara agrodolce per l’Italia, che ha festeggiato la qualificazionedidi, che ha chiuso al quindicesimo posto, ma ha visto anche l’eliminazione di, ventitreesimafine.dipuò anche puntarefinale, visto che l’azzurra era stata comodamente per tretra le migliori dieci, prima di sbagliare completamente il doppio e mezzo indietro carpiato, dove ha raccolto appena 39.15 punti.diera scivolata al diciassettesimo posto, ...

