Russia | default tecnico | oggi scadono i pagamenti bond e Mosca è sull' orlo del collasso

Pubblicità

lorepregliasco : La Russia a poche ore dal default? - repubblica : Russia, il default è vicino: le sanzioni bloccano i pagamenti sui bond in dollari ed euro. 'Simbolico, ma è un 'mar… - fax1974 : RT @jacopo_iacoboni: Il bunker di Mosca - BGrisafi : RT @paoloigna1: La questione è in effetti più complessa del titolo con conseguenze per ora solo simboliche, ma nel futuro questo potrebbe c… - jacopo_iacoboni : Il bunker di Mosca -

Spiega Bloomberg che se i soldi non arriveranno, come pare sempre più probabile, non ci sarà una dichiarazione ufficiale - tanto che lasta già da tempo contestando ilcome una "farsa" ...Il Cremlino ha ripetutamente affermato che non ci sono motivi per undella, ma che non è in grado di inviare denaro agli obbligazionisti a causa delle sanzioni , accusando l'Occidente ...Dennis Hranitzky, head of sovereign litigation at law firm Quinn Emanuel, said: "Since March we thought that a Russian default is probably inevitable, and the question was just when. "OFAC has ...La Russia è a rischio default. Bloomberg ha riferito che il ministero delle Finanze di Mosca ha pagato in rubli le cedole di due eurobond e ritiene così adempiuti i propri obblighi di rimborso: d'ora ...