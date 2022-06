Osimhen confuso e scontento per la valutazione fatta dal Napoli: la situazione (Di domenica 26 giugno 2022) Il calciomercato estivo del Napoli si preannuncia ricco di colpi di scena. A brevissimo (il 30 giugno) scadranno i contratti di David Ospina e Dries Mertens e ancora non si sa nulla sul loro futuro: il rinnovo sembra quasi impossibile, ma tutto è ancora da decidere. Anche le situazioni che riguardano Koulibaly e Fabian Ruiz, in scadenza di contratto nel 2023, sono ancora in bilico. Uno dei pochi calciatori di cui il Napoli non vuole privarsi è il bomber Victor Osimhen: la società partenopea ha sparato altissimo per il suo cartellino, ovvero 110 milioni di euro. In questo modo, il nigeriano non è realmente incedibile, ma la sua valutazione è troppo alta per far avvicinare qualsiasi club. Victor Osimhen (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) Eppure, l’edizione odierna del “Corriere ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 giugno 2022) Il calciomercato estivo delsi preannuncia ricco di colpi di scena. A brevissimo (il 30 giugno) scadranno i contratti di David Ospina e Dries Mertens e ancora non si sa nulla sul loro futuro: il rinnovo sembra quasi impossibile, ma tutto è ancora da decidere. Anche le situazioni che riguardano Koulibaly e Fabian Ruiz, in scadenza di contratto nel 2023, sono ancora in bilico. Uno dei pochi calciatori di cui ilnon vuole privarsi è il bomber Victor: la società partenopea ha sparato altissimo per il suo cartellino, ovvero 110 milioni di euro. In questo modo, il nigeriano non è realmente incedibile, ma la suaè troppo alta per far avvicinare qualsiasi club. Victor(Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) Eppure, l’edizione odierna del “Corriere ...

