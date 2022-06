Napoli, Osimhen: "L'infortunio contro l’Inter come un'esperienza pre-morte'' (Di domenica 26 giugno 2022) Osimhen: "L'infortunio contro l’Inter come un'esperienza pre-morte, ho 18 viti sotto la mascella, ne ho passate tante ma sono un leone e conosco la mia mentalità..." Victor Osimhen, attaccante del Napoli,ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio nigeriana Wazobia FM:Queste le sue parole: "Quell’infortunio che ho avuto contro l’Inter è stato come un'esperienza pre-morte. Sono l’unico che l’ha sentito e posso parlare solo io di come mi sono sentito perché era il mio viso e il mio corpo. - afferma Osimhen - Ma essendo riuscito a stare in piedi senza usare la barella, uscendo dal campo da solo, ho ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 26 giugno 2022): "L'un'pre-, ho 18 viti sotto la mascella, ne ho passate tante ma sono un leone e conosco la mia mentalità..." Victor, attaccante del,ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio nigeriana Wazobia FM:Queste le sue parole: "Quell’che ho avutoè statoun'pre-. Sono l’unico che l’ha sentito e posso parlare solo io dimi sono sentito perché era il mio viso e il mio corpo. - afferma- Ma essendo riuscito a stare in piedi senza usare la barella, uscendo dal campo da solo, ho ...

