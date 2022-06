La fornitura di armi greche all’Ucraina indebolisce la sicurezza delle isole dell’Egeo (Di domenica 26 giugno 2022) Proponiamo la disamina di Paul Antonopoulos, giornalista greco e analista geopolitico indipendente, sul ripetuto invio di armi all’Ucraina fatto dal governo di Atene e sugli umori del popolo greco rispetto alla questione, mentre sulle isole dell’Egeo aleggia lo spettro della minaccia turca. Secondo quanto riportato dai media locali, l’Ucraina avrebbe ricevuto dalla Grecia più di cento corazzati BMP-1, 60 sistemi missilistici Stinger e altre armi ed equipaggiamenti. Ad aprile, i vertici greci avevano dichiarato che non avrebbero più passato armamenti all’Ucraina per non indebolire la loro stessa sfera di sicurezza nei confronti della rinnovata minaccia turca. Nonostante ciò, Pro News ha riferito che il governo greco ha pianificato il trasferimento di “una quantità ... Leggi su api.follow (Di domenica 26 giugno 2022) Proponiamo la disamina di Paul Antonopoulos, giornalista greco e analista geopolitico indipendente, sul ripetuto invio difatto dal governo di Atene e sugli umori del popolo greco rispetto alla questione, mentre sullealeggia lo spettro della minaccia turca. Secondo quanto riportato dai media locali, l’Ucraina avrebbe ricevuto dalla Grecia più di cento corazzati BMP-1, 60 sistemi missilistici Stinger e altreed equipaggiamenti. Ad aprile, i vertici greci avevano dichiarato che non avrebbero più passato armamentiper non indebolire la loro stessa sfera dinei confronti della rinnovata minaccia turca. Nonostante ciò, Pro News ha riferito che il governo greco ha pianificato il trasferimento di “una quantità ...

