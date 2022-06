La decisione di Mertens | resta a Napoli

(Di domenica 26 giugno 2022) Quando sembrava quasi terminata la storia d’amore tra la Società Sportivae Dries, nato in Belgio ma napoletano d’adozione, ecco che si riapre uno spiraglio. Il belga è arrivato anel 2013 e in nove anni è diventato il leader della classifica marcatori azzurri con 148 reti, il suo contratto è in scadenza L'articolo

Sportmediaset - Dries Mertens ha preso la sua decisione. Il belga vuole restare al Napoli. La decisione è ora nelle mani di Aurelio De Laurentiis che nei prossimi giorni farà le sue valutazioni.