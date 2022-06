Jonhson e Macron | ' possibile invertire il corso della guerra'

Pubblicità

Boris Johnson ed Emmanuelvedono una possibilità di "invertire il corso" della guerra in Ucraina, riferisce Downing Street dopo l'incontro bilaterale tra i due al G7 di Elmau. Il premier britannico - dice ancora il suo ...I leader dell'Occidente, da Biden a, da Scholz a, hanno reso trasparente il sostegno militare all'Ucraina, dando conto degli armamenti inviati. In Italia invece è tutto, o quasi, "...(ANSA) - LONDRA, 26 GIU - Boris Johnson ed Emmanuel Macron vedono una possibilità di "invertire il corso" della guerra in Ucraina, riferisce Downing Street dopo l'incontro bilaterale tra i due al ...Roma, 26 giu. (LaPresse) - Nel corso dell'incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron il leader britannico Boris Johnson ha sottolineato ...