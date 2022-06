Jennifer, mamma single, non trova casa: i proprietari non vogliono la sua bambina (Di domenica 26 giugno 2022) Anno 2022, Italia: esistono condomini in cui, ancora, i bambini piccoli non sono i ben accetti. Jennifer, 36enne single, rischia di trovarsi in mezzo ad una strada. Esistono leggi che obbligano i condomini ad accettare gli animali domestici. Purtroppo molti proprietari non storcono il naso di fronte a cani, gatti o conigli ma non vedono L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 26 giugno 2022) Anno 2022, Italia: esistono condomini in cui, ancora, i bambini piccoli non sono i ben accetti., 36enne, rischia dirsi in mezzo ad una strada. Esistono leggi che obbligano i condomini ad accettare gli animali domestici. Purtroppo moltinon storcono il naso di fronte a cani, gatti o conigli ma non vedono L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

WillyWallyIta : Cioè fatemi capire, la signora è senza lavoro e si lamenta se non le affittano un appartamento? Per quello che dice… - qn_lanazione : Gara di solidarietà per aiutare la giovane donna e la sua bambina - infoitinterno : Firenze, mamma Jennifer e sua figlia di 11 mesi non trovano casa: 'Molti proprietari non gradiscono bambini' - Luce - infoitinterno : Jennifer, mamma single di una bimba di 11 mesi: «Nessuno è disposto a darmi una casa a Firenze» - infoitinterno : Mamma Jennifer, Firenze ha un cuore e risponde all'appello: 'Le diamo noi una casa gratis' - Luce -