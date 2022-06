Congresso Usa, ondata di candidati Lgbtq+ per mandare a casa chi dice no all’aborto (Di domenica 26 giugno 2022) Un numero record di politici Lgbtq+ si candida al Congresso degli Stati Uniti nel 2022, per le elezioni di metà mandato del prossimo novembre. L’ormai nota sentenza della Corte Suprema sulla Roe v. Wade ha immediatamente cancellato il diritto all’aborto per milioni di americani, ma nel parere concorde di Clarence Thomas sul caso c’era un’altra minaccia: proprio i diritti delle persone Lgbtq+ negli Stati Uniti. Nel suo parere Thomas, che fa parte della schiera di giudici conservatori, ha suggerito che la stessa Corte dovrebbe “riconsiderare” il diritto alle relazioni tra omosessuali e al matrimonio tra persone dello stesso sesso, che è stato legalizzato a livello nazionale nel 2015. ondata di candidature Lgbtq+ al Congresso In vista della elezioni di metà mandato ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 26 giugno 2022) Un numero record di politicisi candida aldegli Stati Uniti nel 2022, per le elezioni di metà mandato del prossimo novembre. L’ormai nota sentenza della Corte Suprema sulla Roe v. Wade ha immediatamente cancellato il dirittoper milioni di americani, ma nel parere concorde di Clarence Thomas sul caso c’era un’altra minaccia: proprio i diritti delle personenegli Stati Uniti. Nel suo parere Thomas, che fa parte della schiera di giudici conservatori, ha suggerito che la stessa Corte dovrebbe “riconsiderare” il diritto alle relazioni tra omosessuali e al matrimonio tra persone dello stesso sesso, che è stato legalizzato a livello nazionale nel 2015.di candidaturealIn vista della elezioni di metà mandato ...

