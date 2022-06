Cassa Colf: in 2 anni erogati 10 milioni per prestazioni Covid - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 26 giugno 2022) Cassa Colf al Festival del lavoro BOLOGNA - Oltre 22.500 prestazioni per un totale di circa 10 milioni di euro erogati a favore di Colf, badanti e baby sitter che in due anni di pandemia hanno potuto ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022)al Festival del lavoro BOLOGNA - Oltre 22.500per un totale di circa 10di euroa favore di, badanti e baby sitter che in duedi pandemia hanno potuto ...

