Cambiaso | «Futuro? Aspetto di vedere cosa accadrà Fanno piacere gli accostamenti alle big»

(Di domenica 26 giugno 2022) Andrea, esterno del Genoa e uomo mercato, ha parlato del suoai microfoni de La Gazzetta dello Sport Andrea, esterno del Genoa e uomo mercato, ha parlato del suoai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Il fatto che il mio nome appaia accanto a quello dei grandi club per me è un privilegio e un onore. Fa, ma vivo lain modo sereno. Crescita? E’ stato tutto molto veloce. Non riesco neppure a rendermi conto della situazione.di. A diciassette non ero pronto per la Primavera e il ds Taldo mi mandò in D. Fu una scelta giustissima e mi ha forgiato. Genoa? Non bisogna confondere il tifo con il lavoro. La mia genoanità rimarrà ...

Tutti pazzi per Cambiaso. Sull'esterno del Genoa ci sono Juventus, Inter e Atalanta, ma sullo sfondo è da tenere sempre in piedi il Bologna. La richiesta dei rossoblù è di circa 10 milioni di euro, i bianconeri provano lo scatto inserendo Dragusin in uno scambio. Attenzione anche al futuro di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese è in uscita. Per la fascia sinistra piace Andrea Cambiaso, classe 2000 di proprietà Genoa.