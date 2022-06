Usa, Corte Suprema cancella diritto all’aborto. Cosa succede ora (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – L’aborto non è più un diritto costituzionale negli Stati Uniti. La Corte Suprema, con la decisione del 24 giugno 2022, cancella la sentenza ‘Roe contro Wade’ che dal 1973 ha garantito il diritto delle donne all’interruzione di gravidanza. La decisione della Corte Suprema, con 6 giudici a favore e 3 contrari, consegna la materia ai singoli Stati: ogni Stato potrà applicare la propria legge sull’aborto. “E’ un tragico errore che riporta l’America indietro di 150 anni”, ha detto il presidente Joe Biden bocciando senza appello la decisione dei giudici. “La Costituzione non garantisce un diritto all’aborto”, si legge nella sentenza appoggiata dalla maggioranza conservatrice della Corte ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – L’aborto non è più uncostituzionale negli Stati Uniti. La, con la decisione del 24 giugno 2022,la sentenza ‘Roe contro Wade’ che dal 1973 ha garantito ildelle donne all’interruzione di gravidanza. La decisione della, con 6 giudici a favore e 3 contrari, consegna la materia ai singoli Stati: ogni Stato potrà applicare la propria legge sull’aborto. “E’ un tragico errore che riporta l’America indietro di 150 anni”, ha detto il presidente Joe Biden bocciando senza appello la decisione dei giudici. “La Costituzione non garantisce un”, si legge nella sentenza appoggiata dalla maggioranza conservatrice della...

CottarelliCPI : Ieri la Corte Suprema USA ha cancellato una legge dello stato di New York sul controllo delle armi che esisteva da… - ZanAlessandro : La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non… - lauraboldrini : La Corte suprema #Usa cancella il diritto delle statunitensi di decidere del proprio corpo. Un passo indietro di 5… - GiorgioBosio1 : RT @ZanAlessandro: La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non possi… - barbero_1979 : RT @mariannaaprile: La sentenza della Corte Suprema Usa ci ricorda nel modo più violento e anacronistico una cosa ovvia che però dimentichi… -