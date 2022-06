Un’interruzione della produzione di PL di Gabriel Jesus in ogni posizione di attacco (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 18:50:08 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Sabato è stata fornita una panoramica della produzione della Premier League di Gabriel Jesus, legato all’Arsenal mentre si schierava sulla prima linea del Manchester City. Il nome del nazionale brasiliano Jesus ha ovviamente preso il suo posto in prima linea e al centro dei titoli della metà rossa del nord di Londra nel corso delle ultime 24 ore. Questo arriva con i capi di trasferimento dell’Arsenal che hanno ampiamente riferito di aver raggiunto un accordo con le loro controparti al Man City, per portare il sicario di talento negli Emirati questa estate. Si ritiene che un’offerta nella regione di 45 milioni di sterline si sia dimostrata sufficiente per convincere i campioni ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 18:50:08 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Sabato è stata fornita una panoramicaPremier League di, legato all’Arsenal mentre si schierava sulla prima linea del Manchester City. Il nome del nazionale brasilianoha ovviamente preso il suo posto in prima linea e al centro dei titolimetà rossa del nord di Londra nel corso delle ultime 24 ore. Questo arriva con i capi di trasferimento dell’Arsenal che hanno ampiamente riferito di aver raggiunto un accordo con le loro controparti al Man City, per portare il sicario di talento negli Emirati questa estate. Si ritiene che un’offerta nella regione di 45 milioni di sterline si sia dimostrata sufficiente per convincere i campioni ...

Pubblicità

TeresaBellanova : Una decisione spaventosa quella della Corte Suprema #USA che ribalta la sentenza #roevswade che garantiva il pieno… - mattiamagrassi : @SorellaBaderla @atlanticomag “Un diritto messo in mano a un singolo Stato”…proprio come avviene in Italia in mater… - ValentinaGozzi1 : @lorepregliasco 1) i diritti civili debbono esserci a prescindere anche dalla volontà popolare e l’interruzione di… - Mariang47614228 : RT @Ielosubmarine2: #aborto è anche questo: in Islanda l’85% delle donne dopo aver riscontrato l’anomalia della #Trisomia21, #DownSyndrome… - Franciscktrue : @GianpaoL0 @_valegenni Ma DOPO l'approvazione della legge 194, i nuovi specializzati in ginecologia SAPEVANO che tr… -