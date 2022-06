(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) - Sono conosciute come "sangue di neve" e il motivo è presto detto. Si tratta di alghe che normalmente sono di colore verde ma nella neve accumulano un piccolo pigmento rosso per proteggersi dai raggi UV, creando tipiche chiazze...

Pubblicità

telodogratis : Un’alga alpina fa sciogliere (di più) i ghiacciai - lifestyleblogit : Un'alga alpina fa sciogliere (di più) i ghiacciai - - Gaebaldi : Un’alga alpina fa sciogliere (di più) i ghiacciai - LocalPage3 : Un'alga alpina fa sciogliere (di più) i ghiacciai -

Adnkronos

Sono conosciute come 'sangue di neve' e il motivo è presto detto. Si tratta di alghe che normalmente sono di colore verde ma nella neve accumulano un piccolo pigmento rosso per proteggersi dai raggi ...Di recente ha destato scalpore la neve rossa provocata da un', peccato che sulle Alpi non ce ... la vegetazioneha subito modifiche profonde nel giro di meno di quattro decenni. Per capire ... Un'alga alpina fa sciogliere (di più) i ghiacciai Adnkronos) – Sono conosciute come "sangue di neve" e il motivo è presto detto. Si tratta di alghe che normalmente sono di colore verde ma nella neve accumulano un piccolo pigmento rosso per proteggers ...La neve delle Alpi sta diventando sempre più rara: è l'allarme lanciato dopo la pubblicazione di una ricerca da parte di due università della Svizzera ...