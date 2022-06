Superenalotto | le vincite del 25 giugno | tre fortunati sbancano

(Di sabato 25 giugno 2022) Ancora una grande festa in Italia grazie alche ha cambiato la vita ad altri italiani baciati dalla fortuna: questi, infatti, hanno intascato una cifra enorme Altra serata di grande festa sul fronte: 6 italiani, infatti, hanno improvvisamente gonfiato il proprio conto in banco con una combinazione da urlo rivelatasi vincente. Non si L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

Giancar53120149 : RT @DomPer888: Viva l'Italia..... I giochi al lotto superenalotto slot ecc ecc ecc sono giochi fuorilegge e vanno perseguitato...però dimen… - robertosabatin4 : @PBurattini @corrini Fino a prima del covid, partecipavamo ai tornei di burraco, popolati soprattutto da pensionati… - RepSerenissima : @Superenalotto Oggi ci sono quasi 230 milioni, io dico dai 100 milioni in su le vincite siano più sostanziose , no… - attilascuola : RT @DomPer888: Viva l'Italia..... I giochi al lotto superenalotto slot ecc ecc ecc sono giochi fuorilegge e vanno perseguitato...però dimen… - DomPer888 : Viva l'Italia..... I giochi al lotto superenalotto slot ecc ecc ecc sono giochi fuorilegge e vanno perseguitato...p… -

Sono state 125 lemilionarie realizzate dalla nascita delad ..., attesa per il jackpot: tutti i numeri legati alle passate estrazioni Nel solo 2021, ile le sue svariate estrazioni hanno distribuito oltre 878 milioni di: 651 ...Parliamo di quasi 100 mila euro per tre partecipanti che hanno centrato il 5: per l’esattezza si tratta di 89.335,40 euro. Hanno incassato più della metà invece gli altri fortunati: 47.036,00€. Non ...Nel concorso n. 76 del SuperEnalotto ci sono state grandi soddisfazioni per tre fortunati che hanno realizzato il "5". Per il "6" nulla da fare... di nuovo.