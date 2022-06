SKY: Napoli-Casale, primi contanti con il Verona. Koulibaly per ora non rinnova (Di sabato 25 giugno 2022) Il Napoli su Nicolò Casale, avviati i primi contatti con il Verona, Giuntoli e De Laurentiis cercano rinforzi per Spalletti. Nicolò Casale torna nel mirino del Napoli. Il difensore dell’Hellas Verona piace molto a Cristiano Giuntoli che vorrebbe regalare a Spalletti il duo Casale – Ostigard. Lo riporta l’esperto di calciomercato delle Reti Sky Gianluca Di Marzio: “Il Napoli ha avviato i primi contatti con l’Hellas Verona per Nicolò Casale, classe 1998 di Negrar che ha fatto molto bene nelle ultime due annate con Juri? prima e poi con Igor Tudor. Per il Napoli, Casale potrebbe essere un’alternativa allo stesso Ostigard, dato che la trattativa per il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 giugno 2022) Ilsu Nicolò, avviati icontatti con il, Giuntoli e De Laurentiis cercano rinforzi per Spalletti. Nicolòtorna nel mirino del. Il difensore dell’Hellaspiace molto a Cristiano Giuntoli che vorrebbe regalare a Spalletti il duo– Ostigard. Lo riporta l’esperto di calciomercato delle Reti Sky Gianluca Di Marzio: “Ilha avviato icontatti con l’Hellasper Nicolò, classe 1998 di Negrar che ha fatto molto bene nelle ultime due annate con Juri? prima e poi con Igor Tudor. Per ilpotrebbe essere un’alternativa allo stesso Ostigard, dato che la trattativa per il ...

Sky: primi contatti Napoli - Verona per Casale Il club di De Laurentiis ha effettuato un primo sondaggio per il difensore classe '98. Potrebbe essere un'alternativa a Ostigard Secondo quanto scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli ha effettuato un primo sondaggio con il Verona per Nicolò Casale. Casale, classe '98, ha all'attivo 37 presenze in Serie A con il Verona, due assist e ancora nessuna ... Napoli, piace Casale: primi contatti con l'Hellas Verona. Le news di calciomercato FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Festa a Toronto per Insigne, che accoglienza! FOTO L'ex capitano del Napoli è stato accolto come una star a Toronto.