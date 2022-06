Sei sorelle, le anticipazioni della soap di Rai 1, dal 27 giugno al 1° luglio 2022 (Di sabato 25 giugno 2022) In onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, la soap opera spagnola “Sei sorelle” ci presenta una settimana caratterizzata da rapporti in crisi e nervi tesi: dai fratelli Lygorri a Francisca e Gabriel fino a Miguel e Petra... Leggi su europa.today (Di sabato 25 giugno 2022) In onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, laopera spagnola “Sei” ci presenta una settimana caratterizzata da rapporti in crisi e nervi tesi: dai fratelli Lygorri a Francisca e Gabriel fino a Miguel e Petra...

Pubblicità

fashionsoaptv : Ecco l'orario e la programmazione delle puntate di Sei sorelle dal 27 giugno all'1 luglio 2022 - Piergiulia6 : #PRELEMI @GiuliaSalemi93 a parte che non capisco come mai non sei andata a assistere a una serata di pier. Onestame… - KersevanRoberto : @Orobriele Di 250 anni fa, quando c'era la guerra con i coloni britannici, la Francia, segregazione razziale e schi… - __ANT_Z_ : @Eric57017912 @GkzDracula @Eric57017912 ... In Italia ci sono vaccinati che non hanno dosi di vaccini . Quella spr… - MondoTV241 : Anticipazioni Sei Sorelle dal 27 giugno al 1° luglio 2022 #anticipazioni #seiSorelle -