Sampdoria | nuova idea per l’attacco | spunta Klimowicz I dettagli

(Di sabato 25 giugno 2022) Calciomercato: sondaggio dei blucerchiati per. Ecco l’ultimadel club ligure per rinforzareLaprosegue la ricerca di attaccanti in vista della prossima stagione. L’ultimaè quella che porta Mateo, che ringiovanirebbe il parco offensivo. L’attaccante argentino classe 2000, di proprietà dello Stoccarda, è finito però anche nel mirino degli americani del Charlotte FC e degli spagnoli dell’Elche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - Fabio Quagliarella continua la sua avventura alla Sampdoria. Infatti da fonti vicine al club si viene a sapere che all'inizio della prossima settimana ci sarà l'annuncio uffi ...Il Secolo XIX di oggi spiega come la Sampdoria potrebbe fare spesa in casa Milan per rinforzare la squadra di Giampaolo: oltre che di Gabbia, si è parlato di diversi ...