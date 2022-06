Pubblicità

cmdotcom : Ruiu: #Milan, che beffa #Botman! Servono le intuizioni di #Maldini, ma scordiamoci di competere con i top club - Frances54325203 : RT @CortoM80: @supersonico1986 @cmdotcom @86_longo @GuarroPas E' una testata neroblu. Da Visnadi a Padovan, da Guarro a Ruiu (dove vomita… - Pirata1899 : RT @CortoM80: @supersonico1986 @cmdotcom @86_longo @GuarroPas E' una testata neroblu. Da Visnadi a Padovan, da Guarro a Ruiu (dove vomita… - CortoM80 : @supersonico1986 @cmdotcom @86_longo @GuarroPas E' una testata neroblu. Da Visnadi a Padovan, da Guarro a Ruiu (do… - sarruzzu65 : @PippoMM1 @Tania93674996 Ancora va alle conferenze stampa del Milan.... almeno quest'anno era uno di quelli che fac… -

Calciomercato.com

Volente o nolente il suo viso e la sua voce, per Noi Tifosi, sono abbinati al, ambiente dove lavora da oltre quarant'anni. Pellegatti,e molti altri, per quanto bravi e simpatici, possono ...Basarsi sulle fotografie di Maldini e Gazidis o su quella scattata a Casacon Cardinale è quantomeno superficiale. Che la proprietà faccia direttamente capo a Elliott o che faccia capo a Red ... Ruiu: Milan a due teste No, grazie. Maldini e Gazidis come Galliani e Barbara Berlusconi In questo caso no, non potrebbe esserci figura retorica più azzeccata per rappresentare lo stato delle cose tra Paolo Maldini e il Milan, o meglio quella parte del Milan a cui Il direttore sportivo si ...