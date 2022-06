(Di sabato 25 giugno 2022)al via, lasi gode questi ultimo periodo di vacanze prima di ritrovarsi a Trigoria per l'inizio della nuova stagione. Giocatori e Mourinho ancora in vacanza, dirigenti invece ...

Pubblicità

Corriere dello Sport

E dal legame con la figlia al legame con la madre, dianni più grande lui, il passo è breve. ... Gabriele Niola Nasce anel 1981, fatica a vivere fino a che non inizia a fare il critico nell'...giorni al via, lasi gode questi ultimo periodo di vacanze prima di ritrovarsi a Trigoria per l'inizio della nuova stagione. Giocatori e Mourinho ancora in vacanza, dirigenti invece ... Roma, dieci giorni al via: tutto sul raduno e sul costoso ritiro in Portogallo Una delle peggiori ondate di calore degli ultimi anni sembra voler dominare la scena italiana per almeno altri 10 giorni, soprattutto al Centro-Sud. Con l'anticilone africano abbiamo ...Una delle peggiori ondate di calore degli ultimi anni sembra voler dominare la scena italiana per almeno altri 10 giorni, soprattutto al Centro-Sud. Con l’anticilone africano sono già stati toccati i ...