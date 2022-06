Passaro-Coria in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Challenger Milano 2022 (Di sabato 25 giugno 2022) Francesco Passaro affronterà l’argentino Federico Coria nella finale del Chellenger di Milano 2022. Ancora a caccia del primo titolo l’azzurro, sconfitto quest’anno già da Rune a Sanremo e da Musetti a Forlì. Per lui ora un altro Top 100, sempre specialista della terra rossa e in campo con i favori del pronostico. Passaro ha però espresso un ottimo livello di tennis tutta la settimana, senza concedere neppure un set, e potrà giocarsi le sue carte in finale. Zero anche i set persi da Coria, che vorrà inoltre scongiurare lo stesso epilogo dello scorso anno, quando fu sconfitto nell’atto conclusivo da Moroni. La finale andrà in scena domenica 26 giugno, non prima delle ore 16:30, rigorosamente sul Campo Centrale. ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Francescoaffronterà l’argentino Federiconelladel Chellenger di. Ancora a caccia del primo titolo l’azzurro, sconfitto quest’anno già da Rune a Sanremo e da Musetti a Forlì. Per lui ora un altro Top 100, sempre specialista della terra rossa e in campo con i favori del pronostico.ha però espresso un ottimo livello di tennis tutta la settimana, senza concedere neppure un set, e potrà giocarsi le sue carte in. Zero anche i set persi da, che vorrà inoltre scongiurare lo stesso epilogo dello scorso anno, quando fu sconfitto nell’atto conclusivo da Moroni. Laandrà in scena domenica 26 giugno, non prima delle ore 16:30, rigorosamente sul Campo Centrale. ...

