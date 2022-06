Nuoto | Benedetta Pilato | “Ho sentito la tensione e ho sbagliato la partenza | ma è un argento mondiale”

Leggi su oasport

(Di sabato 25 giugno 2022)ha conquistato la medaglia d’sui 50 metri rana ai Mondiali 2022 di. L’azzurra era la grande favorita della vigilia e si presentava ai blocchi diforte del record del mondo siglato lo scorso anno, ma purtroppo la pugliese non è riuscita a mettere le mani sul titolo iridato nella vasca singola. La fresca Campionessa del Mondo dei 100 rana sperava in una splendida doppietta a Budapest (Ungheria), ma il 29.80 con cui ha portato a termine la propria fatica non è bastato per battere la coriacea lituana Ruta Meilutyte (29.70).ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Holamolto più del 100, ci sta. Di meno non potevo fare, lo ho capito in questi ...