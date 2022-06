Norvegia, sparatoria in una discoteca di Oslo: almeno due morti (Di sabato 25 giugno 2022) Gli spari sono avvenuti all'interno di un locale frequentato da omosessuali, particolarmente affollato nei giorni dell'Oslo Pride. Una persona ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 giugno 2022) Gli spari sono avvenuti all'interno di un locale frequentato da omosessuali, particolarmente affollato nei giorni dell'Pride. Una persona ...

repubblica : Norvegia, Pride di sangue a Oslo: sparatoria in un club Lgbt+, almeno due morti e diversi feriti. Un arresto - Adnkronos : Spari in discoteca a Oslo durante il #Pride, due morti. #Norvegia - Ilsolito_In : RT @gayit: Oslo, omofobo spara in discoteca gay prima del Pride: due morti - VIDEO - fr4nc15_93 : Ci sarà sempre un altro Andres Breivik. - angiuoniluigi : RT @repubblica: Norvegia, Pride di sangue a Oslo: sparatoria in un club Lgbt+, almeno due morti e diversi feriti. Un arresto -