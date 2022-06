Neri Parenti: "Il politicamente corretto è una caccia alle streghe" (Di sabato 25 giugno 2022) Neri Parenti tra i grandi protagonisti dell'undicesima edizione del Premio Troisi Marefestival: la nostra intervista Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 giugno 2022)tra i grandi protagonisti dell'undicesima edizione del Premio Troisi Marefestival: la nostra intervista

Pubblicità

maiconesimo : @PrimeVideoIT Neri Parenti - ACKant : @PrimeVideoIT Neri Parenti - thestroke82 : @PrimeVideoIT neri parenti - SpettacoloMania : Si apre oggi sull'isola de Il Postino l'11esima edizione di @MareFestival15 ?? - neri_serneri : @voce_neldeserto Non ne faccio uso e non lo farei, data l'età, ma fra amici e parenti non conosco nessun proibizion… -