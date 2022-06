Minisini e Ruggiero nella storia | oro anche nel ' libero'

Leggi su agi

(Di sabato 25 giugno 2022) (AGI) – Roma, 25 giu. – L'oro che vale la, l'oro del perfetto sincronismo sopra e sotto acqua, l'oro di un'impresa indimenticabile per il nuoto azzurro. È l'oro mondiale neldel duo misto del sincronizzato conquistato sotto il solleone di Budapest da Giorgioe Lucrezia. Lui, 26 anni, lei 22, romani di nascita, sono compagni di club nell'Aurelia Nuoto e alle Fiamme Oro, e da tre anni vengono allenati dal direttore tecnico azzurro Patrizia Giallombardo. L'oro di oggi è il secondo in questa rassegna iridata del nuoto sincronizzato per l'Italia: lunedì scorso Giorgio e Lucrezia si erano imposti nel tecnico. Perquesto è il terzo oro iridato in carriera: nel 2017 a Budapest vinse, infatti, assieme a Manila Flamini nel tecnico battendo la Russia, quest'anno assente ...