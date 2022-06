Milano chiude le fontane per risparmiare acqua (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - Il Comune di Milano ha approvato una delibera per combattere l'emergenza siccità, che prevede alcuni provvedimenti come la chiusura delle fontane. Lo ha reso noto il sindaco, Giuseppe Sala, con un post su Facebook. "L'emergenza siccità persiste e bisogna prendere provvedimenti. Ieri la Regione Lombardia ha decretato lo stato di emergenza idrica fino al 30 settembre e riteniamo giusto fare la nostra parte, adottando un'ordinanza che inviti cittadine e cittadini a ridurre al minimo l'uso di acqua potabile sia di uso domestico che per irrigare prati, giardini privati e pulire terrazzi e cortili". Sala ha inoltre annunciato "le seguenti misure emergenziali: chiusura di tutte le fontane fatte salve quelle dove sia presente fauna e flora e i laghetti/rogge dei parchi cittadini; sospensione dell'irrigazione a spruzzo ... Leggi su agi (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - Il Comune diha approvato una delibera per combattere l'emergenza siccità, che prevede alcuni provvedimenti come la chiusura delle. Lo ha reso noto il sindaco, Giuseppe Sala, con un post su Facebook. "L'emergenza siccità persiste e bisogna prendere provvedimenti. Ieri la Regione Lombardia ha decretato lo stato di emergenza idrica fino al 30 settembre e riteniamo giusto fare la nostra parte, adottando un'ordinanza che inviti cittadine e cittadini a ridurre al minimo l'uso dipotabile sia di uso domestico che per irrigare prati, giardini privati e pulire terrazzi e cortili". Sala ha inoltre annunciato "le seguenti misure emergenziali: chiusura di tutte lefatte salve quelle dove sia presente fauna e flora e i laghetti/rogge dei parchi cittadini; sospensione dell'irrigazione a spruzzo ...

