Milan, svanito Botman si cerca un altro colpo per la difesa: le ultime (Di sabato 25 giugno 2022) Il Milan deve cambiare obiettivi per la difesa dopo aver visto sfumato Botman e nel taccuino di Maldini ci sarebbero tre nomi Il Milan deve dire addio al colpo Botman. L'olandese andrà al Newcastle e i rossoneri dovranno rivedere le strategie sul mercato. Probabile che l'investimento esoso possa essere dirottato per la trequarti, mentre in difesa si valutano alcuni nomi low cost. Nella lista di Maldini ci sarebbero Thiaw dello Schalke 04, Saliba dell'Arsenale e Theate del Bologna. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

