LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri, Ceccon, Pilato e 4×100 mista, l’Italia vuole chiudere col botto! (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 17.41: E’ un pomeriggio di emozioni forti quello che attende gli appassionati azzurri con cinque azzurri in finale. A proposito di finali, l’Italia, nonostante un numero più esiguo di atleti in gara, ha migliorato il record di posti in finale conquistato a Gwangju, conquistando ben 24 posti in finale contro i 23 dell’edizione coreana. Numeri nettamente più alti di tutte le edizioni dei Mondiali precedenti 17.38: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE della ottava e ultima sessione di finali ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI17.41: E’ un pomeriggio di emozioni forti quello che attende gli appassionati azzurri con cinque azzurri in finale. A proposito di finali,, nonostante un numero più esiguo di atleti in gara, ha migliorato il record di posti in finale conquistato a Gwangju, conquistando ben 24 posti in finale contro i 23 dell’edizione coreana. Numeri nettamente più alti di tutte le edizioni deiprecedenti 17.38: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e ben ritrovati alladella ottava e ultima sessione di finali ...

Pubblicità

SSportNetwork : #SaturdayFever #Nuoto #Mondiali Negli highlight del #nuotoartistico ancora medaglia d'#argento per l'#Italia davant… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: tripudio azzurro doppietta d’oro per Minisini-Ruggiero! Ora la final… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #MotoGP #Assen #Nuoto #Mondiali #Basket #Pozzecco #Volley… - corona_tweet : RT @ParliamoDiNews: LIVE – Nuoto sincronizzato, sabato 25 giugno Mondiali Budapest 2022: risultati in DIRETTA #CORONAVIRUS @istsupsan #25gi… - ParliamoDiNews : LIVE – Nuoto sincronizzato, sabato 25 giugno Mondiali Budapest 2022: risultati in DIRETTA #CORONAVIRUS @istsupsan… -