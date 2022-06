La nuova AI di Instagram: verificherà da un video selfie l’età di chi lo utilizza (Di sabato 25 giugno 2022) Instagram sta testando in questi giorni una serie di nuovi metodi per cercare di capire se chi utilizza il social abbia l’età giusta per appunto poter approcciarsi allo stesso “raccoglitore” di foto e video di proprietà di Mark Zuckerberg, rispettando così le regole della piattaforma in merito all’età minima per registrarsi, 13 anni. Instagram, 25/6/2022 – Computermagazine.itIl test è scattato negli Stati Uniti e fa riferimento ad un software di analisi facciale che sfrutta l’intelligenza artificiale, e che ha anche l’obiettivo di indirizzare contenuti e pubblicità ad hoc. L’utente ha tre possibilità di registrarsi: caricare un video selfie, caricare un documento d’identità, o infine, indicare tre conoscenti maggiorenni che dovranno poi confermare ... Leggi su computermagazine (Di sabato 25 giugno 2022)sta testando in questi giorni una serie di nuovi metodi per cercare di capire se chiil social abbiagiusta per appunto poter approcciarsi allo stesso “raccoglitore” di foto edi proprietà di Mark Zuckerberg, rispettando così le regole della piattaforma in merito alminima per registrarsi, 13 anni., 25/6/2022 – Computermagazine.itIl test è scattato negli Stati Uniti e fa riferimento ad un software di analisi facciale che sfrutta l’intelligenza artificiale, e che ha anche l’obiettivo di indirizzare contenuti e pubblicità ad hoc. L’utente ha tre possibilità di registrarsi: caricare un, caricare un documento d’identità, o infine, indicare tre conoscenti maggiorenni che dovranno poi confermare ...

Pubblicità

partigianovegan : RT @PiccolaMaggio: Anche oggi una rinuncia di proprietà e anche oggi abbiamo bisogno del vostro aiuto ???? Mandorla e Birba non si meritano… - GINA32451015 : RT @PiccolaMaggio: Anche oggi una rinuncia di proprietà e anche oggi abbiamo bisogno del vostro aiuto ???? Mandorla e Birba non si meritano… - PerugiaViVa : RT @UmbriaTourism: ?? Le guide di @umbriatourism?? ???? Scopri la nostra nuova guida #Instagram dedicata a Narni, dalla superba Rocca alla Citt… - FragolaBeffarda : RT @PiccolaMaggio: Anche oggi una rinuncia di proprietà e anche oggi abbiamo bisogno del vostro aiuto ???? Mandorla e Birba non si meritano… - contessamelensa : RT @PiccolaMaggio: Anche oggi una rinuncia di proprietà e anche oggi abbiamo bisogno del vostro aiuto ???? Mandorla e Birba non si meritano… -