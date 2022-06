La Corte Suprema, in breve (Di sabato 25 giugno 2022) Come funziona e da chi è composta la più importante istituzione giudiziaria degli Stati Uniti, che ha appena eliminato il diritto all'aborto a livello nazionale Leggi su ilpost (Di sabato 25 giugno 2022) Come funziona e da chi è composta la più importante istituzione giudiziaria degli Stati Uniti, che ha appena eliminato il diritto all'aborto a livello nazionale

Pubblicità

CottarelliCPI : Ieri la Corte Suprema USA ha cancellato una legge dello stato di New York sul controllo delle armi che esisteva da… - ZanAlessandro : La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non… - elio_vito : La Corte Suprema degli Stati Uniti abolisce dopo 50anni il diritto costituzionale all’aborto. Decisivo il voto dei… - Stammeston : RT @Marco_dreams: Alla fine Trump c’è riuscito: avendo messo tre repubblicani retrogradi alla Corte Suprema è riuscito a cancellare un diri… - campo_nicolo : @LaStampa L'informazione in Italia sta arrivando a livelli inconcepibili : invece di aiutare la gente a capire, fa… -