Inter | Antonello | “Sul nuovo stadio siamo più ottimisti Finalmente stabilita una timeline”

Leggi su sportface

(Di sabato 25 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport havistato l”amministratore delegato corporate dell’, Alessandro, in merito alle ultime notizie riguardo il. Ecco le sue parole: “Sì, orapiù. Perchéè statauna: luglio e agosto serviranno ai tecnici per preparare i dossier sul dibattito pubblico, a fine agosto ci sarà un passaggio in Giunta, a metà settembre partiranno i vari incontri con i comitati e le istituzioni, entro ottobre ci sarà una relazione conclusiva. Se tutto questo verrà rispettato, da novembre procederemo alla fase di progettazione esecutiva. Ci vorranno almeno 9 mesi, poi nell’autunno 2023 il via ai lavori per debuttare nel...