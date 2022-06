Elliot Page: “Il momento più buio della mia vita? La promozione di Juno, mi volevano femminile” (Di sabato 25 giugno 2022) Elliot Page fra le pagine di Esquire di questo mese ha confessato qual è stato il momento più difficile della sua carriera che è coinciso, paradossalmente, con quello più di successo. Juno. Era il 2007 e Page non aveva ancora fatto coming out come uomo transgender, anche se dentro di sé sapeva qual era la sua identità di genere. “Indossavo i tacchi e tutto il mio look era femminile. Non stavo bene e non riuscivo a parlarne con nessuno. Quando Juno era al culmine della popolarità io ero al mio punto più basso. E capisco che la gente non capisca. Oh, c*zzo, tu sei famoso e hai soldi e devi indossare un bel vestito. Ooh, povero te. Vorrei che la gente capisse che quella merda mi ha letteralmente quasi ucciso”. Fra le pagine di ... Leggi su biccy (Di sabato 25 giugno 2022)fra le pagine di Esquire di questo mese ha confessato qual è stato ilpiù difficilesua carriera che è coinciso, paradossalmente, con quello più di successo.. Era il 2007 enon aveva ancora fatto coming out come uomo transgender, anche se dentro di sé sapeva qual era la sua identità di genere. “Indossavo i tacchi e tutto il mio look era. Non stavo bene e non riuscivo a parlarne con nessuno. Quandoera al culminepopolarità io ero al mio punto più basso. E capisco che la gente non capisca. Oh, c*zzo, tu sei famoso e hai soldi e devi indossare un bel vestito. Ooh, povero te. Vorrei che la gente capisse che quella merda mi ha letteralmente quasi ucciso”. Fra le pagine di ...

Pubblicità

BITCHYFit : Elliot Page: “Il momento più buio della mia vita? La promozione di Juno, mi volevano femminile” - l0kid_ : è la prima volta che sento una intervista di elliot page dalla transizione and HIS VOICE AIUTOOO - skvriniar : mi piace il fatto che su the umbrella academy abbiano fatto al maschile il personaggio di elliot page - lostcanis : pensando nele: elliot page - LucaMarini70 : @NetflixIT Ma chi cavolo ha scelto il doppiatore di Elliot Page?? Al di là del fatto che nella serie continua a int… -