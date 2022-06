Dayane Mello | l’ex gieffina distrutta sui social | la situazione è pesantissima

Leggi su kronic

(Di sabato 25 giugno 2022)ha pubblicato qualche cosa che ha molto preoccupato tutti i suoi fan. Completamenteper tutto questo Nelle ultime ore non si parla d’altro che di lei,, e di unache ha voluto condividere suicosì che tutti scoprissero quanto sta accadendo. Donna bellissima di origine brasiliana,. Con i suoi 31 anni, ha già ricoperto il ruolo di modella ma è conosciuta soprattutto per aver partecipato a L’Isola dei famosi, Pechino Express e l’edizione del 2020 del Grande Fratello Vip. Una donna su cui si parla sempre molto e, in alcune occasioni, anche troppo. Ed è proprio per questo motivo che la ragazza ha scelto di trovare una soluzione a questo problema così ...