CorSport: la Roma e Zaniolo hanno deciso di lasciarsi ma non sanno come fare (Di sabato 25 giugno 2022) “La Roma e Zaniolo hanno deciso di lasciarsi ma non sanno come fare, come in quei matrimoni rallentati dalle prospettive economiche del divorzio”. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ci sono stati due incontri tra i dirigenti giallorossi e l’agente del giocatore, ma sono serviti essenzialmente a capire se ci sono dei pretendenti interessati. Ma non ce ne sono, non alla cifra che chiederebbe la Roma. Al momento, il rinnovo del contratto non è un’opzione. “In sostanza la Roma ha ripetuto a Zaniolo ciò che aveva anticipato un mese fa: trova una squadra che ci porti i soldi e ti vendiamo. La novità negoziale emersa a Milano è che per raggiungere la valutazione richiesta (almeno 50 milioni, dei quali il 15 ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 giugno 2022) “Ladima nonfare,in quei matrimoni rallentati dalle prospettive economiche del divorzio”. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ci sono stati due incontri tra i dirigenti giallorossi e l’agente del giocatore, ma sono serviti essenzialmente a capire se ci sono dei pretendenti interessati. Ma non ce ne sono, non alla cifra che chiederebbe la. Al momento, il rinnovo del contratto non è un’opzione. “In sostanza laha ripetuto aciò che aveva anticipato un mese fa: trova una squadra che ci porti i soldi e ti vendiamo. La novità negoziale emersa a Milano è che per raggiungere la valutazione richiesta (almeno 50 milioni, dei quali il 15 ...

Pubblicità

napolista : CorSport: la Roma e Zaniolo hanno deciso di lasciarsi ma non sanno come fare Il club non lo considera a livello d… - mfbonsa : @AliprandiJacopo @asrsupporter @CorSport @RobMaida Il mercato della Roma sta andando abbastanza nel senso opposto a… - CorSport : #Roma, dieci giorni al via: tutto sul raduno e sul costoso ritiro in Portogallo ?? - salvione : Mourinho, avanti col 3-4-1-2: per ora niente ribaltoni tattici - Capitanomio : @PinoVaccaro77 @AliprandiJacopo @CorSport @RobMaida Ciao Pino, le 2 pagine sulla Roma fan veramente cagare, più del… -