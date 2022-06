Pubblicità

FALCONARA - Addio a Roberto Polonara, morto ieri ad 85 anni. Se ne va un personaggio molto conosciuto in tutto il circondario. Alla fine degli anni Sessanta era stato uno dei fondatori del ristorante ...nel Rione Sanità per la morte di Carmine il tabaccaio. Carmine, con la sua attività, è stato uno dei personaggi simbolo delnel quartiere. Stimato e ben voluto, Carmine in queste ore ... Commercio in lutto per l’addio a Roberto Polonara: il commosso ricordo degli amici Investe i soldi guadagnati nell’acquisto di attrezzature e nel 1969 si iscrive alla Camera di Commercio e all’Unione Artigiani di Padova. Nel 1970 acquista un terreno confinante con la casa ...FALCONARA - Addio a Roberto Polonara, morto ieri ad 85 anni. Se ne va un personaggio molto conosciuto in tutto il circondario. Alla fine degli anni Sessanta era stato uno dei fondatori ...