Canoa | Europei U23 K2 | Boscolo Meneguolo e Penato sul tetto d’Europa

Leggi su sportface

(Di sabato 25 giugno 2022) Sono Lucae Giovannii Campionidi K2 U23. Sulla distanza dei 1000 metri i due atleti si sono posti subito in testa alla gara, transitando già ai 500 metri con oltre 3” di vantaggio e si sono posti sulcon il tempo di tempo di 3:14.288. Un nuovo record registrato, visto che è la prima volta in cui le Fiamme Gialle U23 si trovano sul gradino più altro del podio. Il tecnico, Antonio Scaduto, ha commentato con parole di orgoglio la gara: “Contento per i ragazzi e per come hanno lavorato tutto l’anno con costanza e dedizione. Sono sicuro che continuando così possono fare bene anche ai Mondiali Under 23 in programma a settembre. Per loro deve essere solo un punto di partenza. Sono contento che finalmente è arrivata una medaglia dal settore ...