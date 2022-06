Amore | la chiave per una relazione sana | lo dicono gli esperti

Leggi su chenews

(Di sabato 25 giugno 2022) In, sono tante le situazioni che possono cambiare. Secondo gli, per avere unatutto passa dal “linguaggio dell’”. Ecco di cosa si tratta. Molte coppie cercano le chiavi per avere unae stabile. Questa, come ben sappiamo, non è semplice da ottenere dato che ci sono due parti in gioco. E, inoltre, le vicende personali e comuni potrebbero presto cambiare portando ad una rottura. A quanto pare, però, sembra che ci sia unaben precisa per raggiungere unastabile. Adobe StockIntante situazioni possono condizionare un rapporto. Anche se, per la maggior parte delle persone, il sogno è quello di vivere una storia che duri tutta la vita. ...