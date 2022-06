"A settembre....". Svelato il vero obiettivo di Di Maio: cosa accadrà tra due mesi (Di sabato 25 giugno 2022) Nonostante i sondaggi lo diano non oltre il 2 per cento, Luigi Di Maio festeggia la sua nuova formazione. "Da qui a settembre dovremo irrobustire le nostre relazioni, ci sarà una fase costituente, dobbiamo puntare a far nascere qualcosa di più grande", esorta quei parlamentari che hanno lasciato con lui il Movimento 5 Stelle. Riuniti tutti nella Sala della Lupa di Montecitorio, il ministro degli Esteri si sbottona: "Nessun pregiudizio con i sindaci, anzi serve un'onda civica. Tanti mi hanno chiamato per aderire". A chi si riferisce non è dato sapersi, ma nulla - come riporta Repubblica - esclude nomi alla stregua di Beppe Sala. La nuova “cosa”, viene ribadito, sarà "ancorata ai temi dell'ecologia. Finora abbiamo avuto un timing perfetto". D'altronde basta pensare che a Giuseppe Conte in un solo giorno è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Nonostante i sondaggi lo diano non oltre il 2 per cento, Luigi Difesteggia la sua nuova formazione. "Da qui adovremo irrobustire le nostre relazioni, ci sarà una fase costituente, dobbiamo puntare a far nascere qualdi più grande", esorta quei parlamentari che hanno lasciato con lui il Movimento 5 Stelle. Riuniti tutti nella Sala della Lupa di Montecitorio, il ministro degli Esteri si sbottona: "Nessun pregiudizio con i sindaci, anzi serve un'onda civica. Tanti mi hanno chiamato per aderire". A chi si riferisce non è dato sapersi, ma nulla - come riporta Repubblica - esclude nomi alla stregua di Beppe Sala. La nuova “”, viene ribadito, sarà "ancorata ai temi dell'ecologia. Finora abbiamo avuto un timing perfetto". D'altronde basta pensare che a Giuseppe Conte in un solo giorno è ...

