Usa una pistola finta per spaventare i gabbiani, i cittadini allarmati chiamano il 112 (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu – Usare la pistola finta per spaventare i gabbiani, ma allertare tutto il vicinato. La stramba storia è raccontata da Today ed è avvenuta nei pressi di Genova. L’uomo che usa la pistola per spaventare i gabbiani Si fa proprio di tutto, a volte, per liberarsi di fauna che crea disordini. Ma meglio scegliere con cura i metodi, visto che le possibilità di suscitare reazioni spaventate sono sempre dietro l’angolo. Si trovava sul tetto del cinema Italia, ad Arenzano (un piccolo centro vicino al capoluogo ligure), l’uomo “armato di pistola” intenzionato a spaventare i gabbiani. Peccato che la pistola fosse finta e usata solo allo scopo di sgombrare dalla presenza dei volatili. I ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu – Usare laper, ma allertare tutto il vicinato. La stramba storia è raccontata da Today ed è avvenuta nei pressi di Genova. L’uomo che usa laperSi fa proprio di tutto, a volte, per liberarsi di fauna che crea disordini. Ma meglio scegliere con cura i metodi, visto che le possibilità di suscitare reazioni spaventate sono sempre dietro l’angolo. Si trovava sul tetto del cinema Italia, ad Arenzano (un piccolo centro vicino al capoluogo ligure), l’uomo “armato di” intenzionato a. Peccato che lafossee usata solo allo scopo di sgombrare dalla presenza dei volatili. I ...

