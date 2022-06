USA: Corte Suprema elimina il diritto di aborto (Di venerdì 24 giugno 2022) La Corte Suprema americana fa regredire il paese di 50 anni. La Corte Suprema USA elimina il diritto di aborto. Esultano i conservatori: “La sentenza ha salvato vite umane”. Scoppia invece l’ira dei democratici. “Minati i diritti di milioni di donne”, ha affermato l’ex presidente Obama. Corte Suprema USA elimina il diritto di aborto? Gli Leggi su periodicodaily (Di venerdì 24 giugno 2022) Laamericana fa regredire il paese di 50 anni. LaUSAildi. Esultano i conservatori: “La sentenza ha salvato vite umane”. Scoppia invece l’ira dei democratici. “Minati i diritti di milioni di donne”, ha affermato l’ex presidente Obama.USAildi? Gli

