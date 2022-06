Ue | sì alla candidatura di Ucraina e Moldavia Esulta Zelensky

Pubblicità

repubblica : Via libera alla candidatura Ue per Ucraina e Moldavia - fattoquotidiano : Ue, il sì all’Ucraina accende lo scontento dei Balcani: “Nostre domande ferme da anni”. Il nodo trattati: così l’un… - RaiNews : #ConsiglioEuropeo: status candidato a #Ucraina #Moldavia, #Zelensky: 'Uno dei momenti più importanti dalla nostra s… - LelloEsposito5 : RT @fattoquotidiano: Ue, il sì all’Ucraina accende lo scontento dei Balcani: “Nostre domande ferme da anni”. Il nodo trattati: così l’unani… - TorciaPolitica : RT @ispionline: È un tavolo carico di dossier quello attorno al quale i capi di stato e di governo si riuniscono oggi e domani a #Bruxelles… -

...per Ucraina e Moldavia."E' un momento storico - ha annunciato il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel - l'Unione europea ha deciso di approvare lo status di candidato all'Ucraina e...Zelensky dopo il via libera del Consiglio Uedi Ucraina e Moldavia per entrare nell'Unione: "Grazie a tutti i leader europei. Grazie ai nostri eroi che con le armi difendono l'...Bruxelles, 24 giu. (askanews) - Il Consiglio europeo ha approvato lo status di candidato all'Ue per Ucraina e Moldavia.'E' un momento storico - ...Il riconoscimento dello status di candidato è l’inizio dell’iter per l’adesione, «dovranno fare i loro compiti prima di passare alla prossima fase — ha ricordato von der Leyen —. Ma sono sicura che ...