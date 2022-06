Stadio Milan Inter, a settembre dibattito pubblico: club accettano tempistiche per area San Siro (Di venerdì 24 giugno 2022) Ci sono novità importanti per quanto riguarda il nuovo Stadio di Milan e Inter. Nella mattinata odierna, infatti, nella cornice del Palazzo Marino, dove ha sede il Comune di Milano, si è tenuto un incontro tra il presidente dei rossoneri Paolo Scaroni, l’amministratore delegato dei nerazzurri Alessandro Antonello, il sindaco della città meneghina Giuseppe Sala e il coordinatore del dibattito pubblico, Andrea Pillon. Con quest’ultimo, i club hanno concordato il via al dibattito pubblico per il prossimo settembre con conclusioni entro fine ottobre, con la preparazione che si svolgerà a luglio e agosto. Stando a quanto emerge, i due club del capoluogo lombardo avrebbero accettato le ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Ci sono novità importanti per quanto riguarda il nuovodi. Nella mattinata odierna, infatti, nella cornice del Palazzo Marino, dove ha sede il Comune dio, si è tenuto un incontro tra il presidente dei rossoneri Paolo Scaroni, l’amministratore delegato dei nerazzurri Alessandro Antonello, il sindaco della città meneghina Giuseppe Sala e il coordinatore del, Andrea Pillon. Con quest’ultimo, ihanno concordato il via alper il prossimocon conclusioni entro fine ottobre, con la preparazione che si svolgerà a luglio e agosto. Stando a quanto emerge, i duedel capoluogo lombardo avrebbero accettato le ...

