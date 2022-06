Scritte no vax, Speranza: inaccettabile passare da medici eroi a insulti e minacce (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – “L’istituto Spallanzani è stato in prima linea fin dalla primissima ora in questa sfida al Covid, che è ancora in corso, e mi fa molta rabbia, lo dico sinceramente, pensare che le prime volte che venivo qui c’erano striscioni che inneggiavano agli eroi, mentre oggi troviamo invece gli insulti e le minacce dei ‘no vax’. E questo non è accettabile, lo dico da cittadino e da ministro”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, che oggi si è recato allo Spallanzani di Roma per esprimere vicinanza agli operatori e alle operatrici, dopo che nella notte sono stati imbrattati i muri all’ingresso dell’Istituto con frasi contro i vaccini. Presenti anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia. “È importante essere qui questa mattina- ha aggiunto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – “L’istituto Spallanzani è stato in prima linea fin dalla primissima ora in questa sfida al Covid, che è ancora in corso, e mi fa molta rabbia, lo dico sinceramente, pensare che le prime volte che venivo qui c’erano striscioni che inneggiavano agli, mentre oggi troviamo invece glie ledei ‘no vax’. E questo non è accettabile, lo dico da cittadino e da ministro”. Così il ministro della Salute, Roberto, che oggi si è recato allo Spallanzani di Roma per esprimere vicinanza agli operatori e alle operatrici, dopo che nella notte sono stati imbrattati i muri all’ingresso dell’Istituto con frasi contro i vaccini. Presenti anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia. “È importante essere qui questa mattina- ha aggiunto ...

Pubblicità

robersperanza : Inaccettabili le scritte no vax contro lo Spallanzani. Esprimo la mia vicinanza a tutti i professionisti che sono s… - Agenzia_Ansa : Blitz no vax allo Spallanzani di Roma. Alcune scritte contro i vaccini sono comparse all'esterno dell'istituto. 'I… - nzingaretti : Il vaccino anti Covid ha salvato milioni di esseri umani. Le scritte no vax allo Spallanzani contro gli operatori s… - PoliticaNewsNow : Scritte no vax allo Spallanzani, Mandelli (FI): 'Germe anti scienza continua a covare' - Genco4Mario : RT @robersperanza: Inaccettabili le scritte no vax contro lo Spallanzani. Esprimo la mia vicinanza a tutti i professionisti che sono stati… -