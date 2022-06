Quei ragazzi della periferia russa chiamati a morire in Ucraina (Di venerdì 24 giugno 2022) Quando si è diffusa la notizia delle prime fosse comuni a Bucha, dopo il ritiro a fine marzo dei russi dall’area di Kiev, sui media ucraini sono spuntate le foto della brigata accusata di aver compiuto strage tra i civili. Si notavano tratti somatici asiatici, uno dei soldati teneva in mano la bandiera della Jacuzia, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 24 giugno 2022) Quando si è diffusa la notizia delle prime fosse comuni a Bucha, dopo il ritiro a fine marzo dei russi dall’area di Kiev, sui media ucraini sono spuntate le fotobrigata accusata di aver compiuto strage tra i civili. Si notavano tratti somatici asiatici, uno dei soldati teneva in mano la bandieraJacuzia, InsideOver.

