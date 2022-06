Nuoto artistico | Mondiali 2022 | Minisini e Ruggiero dominano nel preliminare del duo misto libero

(Di venerdì 24 giugno 2022) Giorgioe Lucrezianon smettono di stupire aididi Budapest. Dopo il bellissimo oro conquistato nel duotecnico, i due azzurri ottengono un notevolissimo 90.5000 neldel duo(punteggio maturato grazie al 27.1000 nell’esecuzione, il 36.4000 nell’impressione artistica e il 27.0000 nella difficoltà) e si confermano la coppia più forte. Se si ripeterà questa prestazione in finale (in programma domani alle 13:30), sarà quasi sicuramente oro per i due italiani. Dietro agli azzurri troviamo il Giappone, secondo con 88.9000 (26.6000, 35.6000, 26.7000), e la Cina, terza con 87.8333 (26.3000, 35.3333, 26.2000). Completano la top five gli spagnoli Emma Garcia e Pau Ribes, ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ITALIA SUL TETTO DEL MONDOOOOOOOO! ???? Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero totalizzano 89.2685 punti e conquistan… - fanpage : Vinciamo noi, ancora noi! ?? ???? Medaglia d’oro nel nuoto artistico grazie alla coppia formata da #GiorgioMinisini e… - Eurosport_IT : Ancora una medaglia per gli Azzurri del nuoto artistico! ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto | #Budapest2022 - MiChiamoGiuli4 : Mioddio che succ perché siamo passati al nuoto artistico così a caso #Budapest2022 - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: si comincia alle 10.00 - #Nuoto #artistico #Mondiali #DIRETTA: -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22 Adisaisiributr e Toomchay conquistano 67.4333 punti e si inseriscono al terzo posto. 10.17 È il turno dei thailandesi Kantinan Adisaisiributr e Voranan ...Tutto pronto per le gare di venerdì 24 giugno diai Mondiali di Budapest 2022 . Prosegue lo spettacolo del sincro: tornano in acqua Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nelle qualifiche del programma libero, mentre le azzurre ...Ottime notizie per l’Italia del nuoto sincronizzato e soprattutto per la coppia composta ... Minisini e Ruggiero hanno primeggiato in tutte le componenti, dall’espressività artistica alle componenti ...Prosegue il Mondiale 2022 di nuoto artistico in corso di svolgimento a Budapest. Quest’oggi sono in programma altre due prove e lo spettacolo di certo non mancherà. Si comincerà alle ore 10:00 con il ...