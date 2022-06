Nadal e Berrettini fanno la storia a Wimbledon: ecco perché (Di venerdì 24 giugno 2022) I due tennisti i primi della storia ad allenarsi al Central Court di Wimbledon Cresce l’attesa per la terza prova slam dell’anno, Wimbledon. Intanto Berrettini e Nadal hanno fatto la storia dello storico torneo su erba. Il motivo? A Berrettini e Nadal è stato concesso l’onore di aprire per la prima volta la sessione di allenamento nel campo centrale di Wimbledon che partirà lunedì prossimo. An historic pre-tournament practice on Centre Court for Matteo Berrettini and @RafaelNadal#Wimbledon #CentreCourt100 pic.twitter.com/bT9DtMLcaB — Wimbledon (@Wimbledon) June 23, 2022 Una sessione di allenamento tra due dei favoriti del seeding. Matteo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 giugno 2022) I due tennisti i primi dellaad allenarsi al Central Court diCresce l’attesa per la terza prova slam dell’anno,. Intantohanno fatto ladello storico torneo su erba. Il motivo? Aè stato concesso l’onore di aprire per la prima volta la sessione di allenamento nel campo centrale diche partirà lunedì prossimo. An historic pre-tournament practice on Centre Court for Matteoand @Rafael#CentreCourt100 pic.twitter.com/bT9DtMLcaB —(@) June 23, 2022 Una sessione di allenamento tra due dei favoriti del seeding. Matteo ...

Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - repubblica : Wimbledon, Berrettini e Nadal si allenano sul Centrale per testare l'erba inglese - 361_magazine : A #Wimbledon #MatteoBerrettini e #Nadal fanno la storia - elesaints : RT @GeorgeSpalluto: Rafael Nadal e Matteo Berrettini si scaldano sul Centre Court prima dell'inizio del torneo, Cosa mai successa in preced… - caremani : RT @GeorgeSpalluto: Rafael Nadal e Matteo Berrettini si scaldano sul Centre Court prima dell'inizio del torneo, Cosa mai successa in preced… -